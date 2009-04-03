Kaymakam: Yardımı biz yapıyoruz

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Ferhat Çağlar, kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan (SYDV) nakdi yardım alan vatandaşlara verilen tahsilat belgesinin, AKP’li Belediye Başkanı Erhan Erol’un antetli kağıdına yazılmasının doğru olmadığını söyledi



Kâğıtların promosyon olarak kuruma geldiğini belirten ve kullanılmasını personelin dikkatsizliğine bağlayan Çağlar, “Yardımı biz yapıyoruz. Bu belediyenin yardımı değil. Yanlış algılanmaması için görevli arkadaşları kâğıt konusunda uyardık” dedi. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise belediyenin yardımlarla ilişkisinin olmadığını belirterek, kâğıtların vakıf tarafından nasıl edinildiğinden haberdar olmadıklarını öne sürdü.



İstanbul Valiliği’ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri de, her kurumun özerk yapısı içinde yardımı verme şeklini belirlediğini kaydederek, kendilerinin yardım almaya hak kazanan vatandaşlara vakıf adına banka çeki yazdıklarını, acil durumlarda da yardımın elden makbuz karşılığı yapıldığını anlattı.

