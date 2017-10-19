KAYMAKAM 'TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA' KARŞI MASAL OKUDU, MİNİKLERLE OYNADI

Haber-Kamera; İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Teknolojik bağımlılığın giderek daha küçük yaşlara düşmesi üzerine Avcılar\'da geçen yıl başlatılan, bu yıl da sürdürülen \'Oyunla Bağlan Hayata\' projesi kapsamında kaymakam, miniklere masal okuyarak onlarla birlikte oynadı.

Avcılar Kaymakamlığı Bağımlılığı Önleme ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi\'nin giderek ciddi tehlikelere yol açan ve çocukları tehdit eden \'Teknoloji Bağımlılığı\'na karşı anasınıfı öğrencilerine yönelik proje hazırlandı. Teknolojinin aşırı kullanımının açtığı zararlar konusunda masal ve oyunla ilçedeki 1000 minik öğrenciyi bilinçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında Merkez Mahallesi\'ndeki Avcılar Selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu\'na giden Kaymakam Hulusi Doğan, anasınıfı öğrencilerine tablete bağımlı hale gelen ve çevresinden kopan, başarısız bir çocuğu anlatan masal okudu. Doğan, masalın sonunda çocuklara masal kahramanının karşılaştığı sorunlarla ilgili sorular sorarak, öğrendiklerini pekiştirmeye çalıştı. Bağımlılık Merkezi Koordinatörü Melek Turan ve psikolog Betül Güldü de ekrana yansıtılan görüntülerle bu konuda minikleri bilgilendirdi. Etkinliğin sonunda çocuklara cep telefonu ve tabletten uzak durmaları buna karşılık oyunlar oynayarak yaşama bağlanması gerektiği öğretildi. Kaymakam ve psikologlar bir ara müzik eşliğinde oynadı.



Görüntü Dökümü:

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-Çocuklardan görüntüler

-Çocuklar şarkı söylerken

-Kaymakam masal okurken

-Çocukların sorulara verdikleri yanıtlar

-Çocuklar ve psikologlar çocuklarla oynarken

