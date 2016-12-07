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Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesiyle ilgili 29 zanlı adliyede

Gözaltındaki 42 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor

07 Aralık 2016 15:13

Mardin Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 71 kişiden 29'u adliyeye sevk edildi.

10 Kasım'da makam odasında el yapımı patlayıcı ile düzenlenen, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Safitürk'ün şehit düştüğü saldırının ardından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan, kamu görevlilerinin de bulunduğu 71 kişiden 29'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü T.E ile yeğeni olan Yazı İşleri Şefi Ş.M ve Derik Belediyesi Zabıta Amiri V.E'nin de bulunduğu 29 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor. Gözaltındaki 42 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Derik Kaymakamlığındaki makam odasında PKK'lılarca 10 Kasım'da düzenlenen saldırıda şehit düşmüştü.

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