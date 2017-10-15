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Kaymakam okul servislerini denetledi, öğrencilere tablet dağıttı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ'ta Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servisleri denetledi

15 Ekim 2017 14:23

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ\'ta Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Nuri Çetin, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servisleri denetledi. 
Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte Sıra Söğütler İlkokulunu ziyaret etti. Taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servisleri de denetleyen Kaymakam Çetin, öğrencilere servislerden memnun olup, olmadıklarını sordu. Okula girerek dersleri takip eden Kaymakam Çetin, öğrencilere aldıkları eğitimle ilgili sorular yönelterek küçük bir test yaptı. 5/A sınıfına giden Çetin, 17 öğrenciye tablet ve anasınıfı öğrencilerine de oyun hamuru dağıttı. Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, şöyle dedi:
\"Öğrencilerimize tablet verdik. Bunları kayyum belediye adına yaptık. Kayyum belediyemizin parası bol. Normalde belediyelerin bütçeleri çok iyi, nüfusa göre para geliyor. Bizde bunu faydalı olacak şekilde değerlendiriyoruz. Ana sınıfı öğrencilerimize de oyun hamuru dağıttık. Mesele eğitim olunca vatana millete hayırlı olması için çocuklarımıza elimizden gelen her şeyi yaparız. Öğretmen ve idarecilerimizin kursların daha verimli ve etkili olması için özverili çalışmalarını artırarak devam ettirmeleri gerekir.\"

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