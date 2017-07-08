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Kaymakam Mehmet Kocabey'e saldırıda 26 gözaltı

Siirt'te Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı

08 Temmuz 2017 01:18

Siirt'in Baykan ilçesinde PKK mensuplarınca Kaymakam Mehmet Kocabey'e düzenlenen saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Baykan ilçesi ile Veyselkarani ve Atabağ beldelerinde Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kocabey'e yönelik PKK'lılarca düzenlenen saldırıyla ilgili jandarma ve emniyet ekiplerince başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Operasyonda, şu ana kadar 26 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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