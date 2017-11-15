Kaymakam, köylülerin şikayet ettiği kömür ocağını yıktırdı

Gürkan YILMAZ- Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU\'nun Tosya ilçesine bağlı Büyüksekiler köyü sakinleri, iş sağlığı ve güvenliği eksiklikleri nedeniyle mühürlenmesine rağmen faaliyetini sürdürdüğü öne sürülen kömür ocağından çıkarılan atıkların çevre kirliliğine yol açtığı iddiasıyla eylem yapıp, imza toplayarak Cumhurbaşkanlığı\'na kadar bir çok yere şikayette bulundu. Kaymakam Deniz Pişkin, jandarma eşliğinde tesise gidip kömür ocağının girişini iş makinesiyle yıktırarak faaliyetine son verdi.

800 nüfuslu Büyüksekiler Köyü\'nde yaşayanlar, köyün yakınında faaliyet gösteren özel şirkete ait kömür ocağında, mühürlü olmasına rağmen çalışma yapıldığını, ocaktan çıkarılan pasanın (ekonomik ve teknik şartlara göre değerlendirilmesi mümkün olmayan atık) bağ ve bahçelerini suladıkları dereye ve kenarına döküldüğünü, bu atıktan yükselen duman nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını söyleyerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kaymakamlık, Başbakanlık İletişim Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı\'na kadar birçok yere şikayette bulundu. Şikayetlerini, topladıkları imzalarla birlikte bildiren köylüler, kömür ocağı önünde defalarca eylem yaptı.

4 EKİM\'DE MÜHÜRLENMİŞ

Köylülerin şikayeti üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, geçen 23 Ekim\'de ocakta inceleme yaptı. İncelemede, ocakta herhangi bir faaliyet olmadığı, İş Teftiş Kurulu\'nun 27 Eylül 2017 tarihli yazısı gereği tesisin 4 Ekim 2017 tarihinde mühürlendiğine ilişkin tabelanın ocak girişinde asılı olduğu, ancak içeriye girişin herhangi bir şekilde engellenmediği tespit edildi. Denetimde ayrıca, galerinin yan tarafında bir miktar kömür stoğu ve alanda da önceden depolanmış kömür pasalarının bulunduğu, pasanın belli bölgelerinden duman çıktığı saptandı. Posaların temizlenmesi, dereye pasa dökülmemesi ve ocakta çalışma yapılmaması konusunda işyerine tebligat yapılırken, bu tespitler Tosya Kaymakamlığı\'na da rapor halinde bildirerek gerekli önemlerin alınması istendi.

KAYMAKAM, İŞ MAKİNESİYLE YIKTIRDI

Kaymakam Deniz Pişkin de dün akşam saatlerinde jandarma eşliğinde iş makinesiyle kömür ocağına gitti. Köylüler de ocak önünde toplandı. Kaymakam Pişkin, önce köylülerle görüşerek şikayetlerini dinledi. Ardından işyeri sahibi Yusuf Öngür ve çalışanlarla görüştü. Yusuf Öngür, ocakta üretim yapılmadığını, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tespit edilen eksiklerin giderilmesine yönelik çalışma yapıldığını ileri sürdü. Yusuf Öngür ayrıca, mahkeme kararı olmadan tesisin yıkılamayacağını söyledi. Kaymakam Pişkin\'in yıkım talimatını vermesi üzerine tesiste çalışan bir kişi ocağa girdi. Tesis çalışanı, jandarma ekipleri tarafından ocaktan çıkarıldı. Ardından ocağın girişi iş makinesiyle yıkılıp toprakla kapatılarak içeriye giriş önlendi.

KÖYLÜNÜN ZAFERİ

Kömür ocağında üretime son verilmesi köylüleri sevince boğdu. Köy sakinlerinden Kerim Keleş, \"5 senedir ocaktan çıkarılan pasalar buraya atılıyor ve çevre kirliğine yol açıyordu. Bu atıklar oksijenle temas edince yanıyor. Çıkan bütün duman ve koku yüzünden köyümüzde nefes alamıyorduk. Köyümüzde birçok kişi solunum sıkıntısı ve baş ağrısı sebebiyle sürekli hastanelik oluyordu. Sabah çocuklarımız öksürerek okula gidiyor. Evimizin cam penceresini açamaz, sokağa çıkamaz hale geldik. Biz burada nefes alamaz duruma geldik, ölüyorduk. Kaymakamımız sağ olsun gereğini yaptırdı ve tesisi kapattı. Çok sevinçliyiz\" dedi.



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