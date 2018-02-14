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Kaymakam Gülenç, husumetli 2 aileyi barıştırdı

BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde 5 ay önce para anlaşmazlığından çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Karaaslan ve Öncel aileleri, Kaymakam Turgay Gülenç'in girişimleri sonucu barıştı

14 Şubat 2018 13:16

BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde 5 ay önce para anlaşmazlığından çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle aralarında husumet başlayan Karaaslan ve Öncel aileleri, Kaymakam Turgay Gülenç\'in girişimleri sonucu barıştırıldı.
Altıok Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde yaklaşık 5 ay önce para anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 8 kişinin yaralandığı silahlı kavgadan sonra Karaaslan ve Öncel aileleri arasında husumet başladı. Olayın kan davasına dönüşmemesi için Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç ve İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş devreye girdi. Düzenlenen barış törenine, Kaymakam Gülenç, Müftü Durmuş, cami imamları ve her iki aile bireyleri katıldı. Her iki ailenin bireylerine teşekkür eden Kaymakam Gülenç, \"Maalesef geçtiğimiz aylarda hiçbirimizin tavsif etmediği bir olay oldu. Hepimiz biliyoruz ki ne kadar sıkıntılı ortamlar olursa olsun olaylar ne kadar hoşumuza gitmese de mutlaka bir araya gelip barışmamız gerekiyor. Bu hem dinimizin gereği hem de örfümüzün geleneğidir. Kanaat önderleri ile beraber iki aile ile görüştük. Sağ olsunlar aileler bizi kırmayarak girişimimizi karşılıksız bırakmadıkları için her iki ailede teşekkür ediyorum\" dedi.
Kaymakam Gülenç\'in konuşmasının ardından Karaaslan ve Öncel ailelerinin fertleri, yemin edip, Kur\'an-ı Kerim\'in altından geçtikten sonra tek tek birbirleriyle tokalaşarak barıştı.

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