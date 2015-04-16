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Kaymakam, aramalarına cevap vermeyen genel müdür vekiline Twitter'dan seslendi: Padişah mısın?

Kaymakam, kişisel internet sitesinde de konuya dair bir de açık mektup yayınladı

16 Nisan 2015 02:01

Amasya’nın Hamamözü ilçesinin Kaymakamı Kadir Güntepe, 3 hafta boyunca aramalarına cevap vermeyen Spor Genel Müdür Vekili Ömer Altunsoy’a Twitter hesabından "Padişah mısın?" diye seslendi. Kaymakam Güntepe, Twitter'ın dışında kişisel internet sitesinden de bir açık mektup yayınlayarak arama sebebini belirtti ve şikayetçi olacağını açıkladı.

"Sahip olunan makamların milletin bir emaneti olduğunu bu nedenle herkesin emanetin hakkını vermesi gerektiğini" belirten Kaymakam Güntepe, halı saha için talepte bulunduğu Spor Genel Müdürü’ne yazdığı açık mektupta 3 hafta boyunca aramalara alamadığını, son çare olarak Spor Genel Müdürü Vekili'nin sekreterini aradığını ancak yine de görüşmeyi başaramadığını belirtti.

 

'Telefona cevap vermeyerek itibar kazanacağınızı ve yükseleceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz'

 

"Sayın Spor Genel Müdür Vekili! Biz mülki idare amirleri 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' felsefesiyle vatandaşımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. 'Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu' düsturu ile darda zorda kalmış, garip gureba, dul, yetim öksüz bütün vatandaşlarımızın ellerinden tutuyoruz" diyen Kaymakam Güntepe, mektubuna şöyle devam etti: 

"Kaymakamın telefonuna cevap vermeyerek itibar kazanacağınızı ve yükseleceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Unutmayın ki büyük insanlar yükseldikçe küçülür, alçak gönüllü ve mütevazı olur. Sayın Spor Genel Müdür Vekili! Ulaşılamayan ilk genel müdür siz değilsiniz ama inşallah son olursunuz."

Kaymakam Güntepe, Ömer Altunsoy'u Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkalığı'na, Başbakanlık Teftiş Kuruşlu Başkanlığı'na ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na şikayet ettiğini de mektubuna ekledi.

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