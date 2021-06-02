Kaymakam Ali Açıkgöz, Atatürk'e atfen "zalim ve kâfir" diyen imam Mustafa Demirkan'a sahip çıktı: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden

Bilecik İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "kâfir ve zalim" diyen emekli imam Mustafa Demirkan'a sahip çıktı. Açıkgöz, "Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden biri" ifadesini kullandı.

Demirkan'ın Atatürk'e atfen dile getirdiği sözleri tartışılmaya devam ediyor. Demirkan, Atatürk'e ithafen, "Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu zihniyetin bu ümmetin başına gelmesini mukadder buyurma..." ifadelerini kullanmıştı. İktidar kanadı konuyla ilgili sessizliğini korurken dün parti grubunda yaptıkları konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli, Demirkan'ı sert sözlerle eleştirdi.

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İmam Mustafa Demirkıran'a destek ise Bilecik İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz'den geldi. Demirkan'a sahip çıkan Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden biri olan Mustafa Demirkan Hocaya, Allah'ın ayetini zikrettiği için en galiz ifadelerle saldıranlar, seviyelerini bir kez daha göstermişlerdir" dedi.