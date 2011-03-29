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Dünya

KAYM: LİBYA'YI İKİYE BÖLMEK İSTİYORLAR ROMA (A.A)

29 Mart 2011 11:19

-KAYM: LİBYA'YI İKİYE BÖLMEK İSTİYORLAR ROMA (A.A) - 29.03.2011 - Libya Dışişleri Bakan yardımcısı Halit Kaym, Libya'ya askeri müdahalede bulunan koalisyon güçlerini "ülkesini ikiye bölmek" istediğini savundu. İtalyan televizyon kanalı Rai Uno'ya açıklamalarda bulunan ve koalisyonun amacının Libya'yı ikiye bölmek olduğunu söyleyen Kaym, "Libya'yı ikiye bölmek için, koalisyonun kullandığı taktik ülkeyi bir çıkmaza sokmak, yani ardı arkası kesilmeyen bir iç savaşa sürüklemek, yeni bir Somali yaratmak. Bu yüzden durum çok tehlikeli" şeklinde ifadeler kullandı. Muhalif güçlerin Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlere saldırmaya devam ettiğini kaydeden Kaym, "Eğer, bir iç savaşa sürüklenirsek, sivilleri korumayı amaçlayan BM Günvelik Konseyinin 1973 nolu kararı, değil sivilleri korumak, onların öldürülmesine yol açacak" dedi.

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