Kaykayla saatte 100 km

Alman polisi, internetteki video paylaşım sitesi YouTube'da, bir gencin otoyolda kaykayla saatte 100 kilometre hızla yol alırken çekilen görüntülerinin yayınlanması üzerine soruşturma başlattı.



Göppingen polisi, haziran ayı ortasında internete konan görüntülerdeki kaykaycının, bir motosiklete asılarak hız kazandıktan sonra "ülkenin en dik yokuşundan aşağı" Stuttgart yönünde inerken görüldüğünü belirtti. Polis sözcüsü, bu hareketin trafiği tehlikeye attığını, bununla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



Görüntülerde, özel kıyafet ve kask giyen kaykaycıyı arkadaşlarının, herhangi bir kazayı önlemek için, araçlarıyla izledikleri görülüyor.



Kaykaycının "cesaretli, sporcu ve profesyonel" göründüğünü belirten polis, saatte 100 kilometre hıza yaklaşan kaykaycının yol aldığı bölgedeki hız limitinin saatte 80 kilometre olduğunu kaydetti. Alman basınına göre, görüntülerdeki kişi, iniş şampiyonalarına katılan ve uluslararası çapta tanınan bir kaykaycı.