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Dünya

Kayıtsız göçmene Amerikan vatandaşlığı tasarısı onaylandı

ABD Senatosu Adalet Komitesi ülkedeki milyonlarca kayıtsız göçmene Amerikan vatandaşlığının önünü açan tasarıyı onayladı

22 Mayıs 2013 17:42

Ülkedeki milyonlarca kayıtsız göçmene vatandaşlık fırsatı tanıyacak olan göçmenlik tasarısı haftalar süren pazarlıklar ve 200'ün üzerinde değişiklik önerisinin ardından ABD Senatosu Adalet Komitesi'nde 5'e karşı 13 oyla kabul edildi.

Tasarının yasalaşması halinde bundan büyük bölümünü Meksikalıların oluşturduğu ve ABD'de yasadışı olarak ikamet eden yaklaşık 11 milyon 500 bin kişi yararlanacak. Oturma izni için sosyal yardım almama ve sabıka kaydı gibi bazı koşullar öngören tasarı 13 yılın sonunda ise vatandaşlık başvurusuna izin veriyor.

Vize ve çalışma izni uygulamalarında da yeni düzenlemeler getirecek tasarının haziran ayı başlarında Senato Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlaması bekleniyor.

ABD Başkanı Barack Obama göç yasasının yeniden düzenlenmesini ikinci görev süresinde iç politikadaki önceliklerinden biri olarak belirlemişti. Komitenin tasarıyı kabulünün ardından bar yazılı açıklama yayımlayan Obama, Senato Adalet Komitesi'ni, tasarıyı onayladığı için tebrik etti.
Obama açıklamasında, 'Adalet Komitesi'nden geçen düzenlemenin, kendisinin önerdiği reformun ilkeleriyle büyük oranda tutarlılık gösterdiğini ve ABD göçmenlik sistemindeki bozuklukları tamir edecek nitelikte olduğunu' belirtti.

Deutsche Welle Türkçe

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