Kayıtlarda ölü gözüken DEAŞ yöneticisi yakalandı

ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Irak\'taki kayıtlarda ölü gözüken DEAŞ\'ın üst düzey yöneticisi \'Ebu Yusuf\' kod adlı Haydar Kerim\'in yaşadığı ve Ankara\'da olduğu belirlendi. Ankara polisinin düzenlediği baskınla yakalanıp Sakarya\'ya getirilen Haydar Kerim\'in kaldığı evde yapılan aramada 40\'a yakın sahte kimlik ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Irak\'ta örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ve Irak\'taki kayıtlarda ölü olarak gözüken \'Ebu Yusuf\' kod adlı Haydar Kerim\'in hayatta olduğu ve Türkiye\'de bulunduğu tespit edildi. Polisin, Ankara\'da belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Haydar Kerim yakalandı. Haydar Kerim\'in kaldığı evde yapılan aramada 40\'a yakın sahte kimlik ele geçirildi.

Daha önceden El Kaide üyesi olan, 2011 yılında katıldığı DEAŞ da emniyet birimlerinin en yetkili kişisi olduğu bildirilen Haydar Kerim\'in çok sayıda kişinin infaz emrini verdiği bildirildi.

Sakarya\'ya getirilen Haydar Kerim \'soykırım, silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Haydar Kerim tutuklanarak cezaevine gönderildi.