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Kayıtdışı ekonomiyle mücadele için vergi müfettişlerinin sayısı arttırılacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 400 vergi müfettiş yardımcısı, BDDK da bankalar yeminli murakıp yardımcısı ile bankacılık uzman yardımcısı alınacağını söyledi

19 Ekim 2012 20:04

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıtdışı ekonomiyi durdurmak amaçlı vergi müfettişlerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu anlamda 400 vergi müfettiş yardımcısı, BDDK da bankalar yeminli murakıp yardımcısı ile bankacılık uzman yardımcısı alacak.

Vergi müfettişi sayısında sağlanacak artış için  15-16 Aralık 2012 tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yapılacağını ifade eden Şimşek, bu sınav ile 400 yeni vergi müfettiş yardımcısı alınmasının planlandığını söyledi.

 

BDDK'ya uzman yardımcısı

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 20 bankalar yeminli murakıp yardımcısı, bankacılık, hukuk ve bilişim alanında görevlendirilmek üzere de 30 bankacılık uzman yardımcısı alacak.

Başvurular, 8 Kasım 2012 saat 17.30'a kadar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere / Ankara adresine şahsen, elden veya posta yoluyla yapılabilecek.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak. Adayların, 24-25 Kasım tarihlerinde yapılacak yazılı sınavda başarılı sayılabilmeleri için, yazılı sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekecek

 

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