Kayıt yaptırmaya giden AÖF öğrencileri 'öğretim gideri' ile sarsıldı

Üniversite harçlarının Bakanlar Kurulu kararıyla kaldırılmasıyla büyük sevinç yaşayan Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin hevesleri yarım kaldı. Öğrenciler, kayıt için gittikleri ÖSYM merkezlerinde ‘öğretim gideri’ talep edilince büyük şok yaşadı.

Harçların kaldırılmasına sevinen Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, önceki yıllarda verdikleri 250 liranın sadece 45 lirasını ödemeyeceklerini öğrenince büyük şok yaşadı. 205 liranın kitap vs giderler için ‘Öğretim Gideri Ödemesi’ adı altında alındığı belirtildi.

Yaşadığı şaşkınlığı dile getiren Tarih Bölümü öğrencisi İbrahim E., harçların kaldırılmasına rağmen alınan 205 liraya tepki gösterdi. Kitap ya da sınav ücreti olarak alınan bu paranın çok yüksek olduğunu belirten İbrahim E., Açıköğretim'de okuyan çok az öğrencinin verilen kitaplardan yararlandığını belirterek, bunun da kaldırılmasını istedi.

AÖF’e kayıt yaptıracak ve kayıt yeniletecek öğrenciler bir dönem için 250 TL alınıyorken bunun 50′si harç, 200′ü ise öğrenim ücreti.