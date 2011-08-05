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Kayıt parası alan yandı

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: "Özel bir ekip kurduk. Kayıt parası alındığı iddiasına konu olan okulları tek tek tarıyoruz."

05 Ağustos 2011 03:00

T24- Okul kayıtlarının başlamasıyla çok sayıda velinin kayıt parası veya zorunlu bağıştan şikayetçi olmaları, Milli Eğitim Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Bakan Ömer Dinçer, bir grup gazeteciyle sohbetinde, zorunlu bağış ile temizlik malzemesi istendiğine yönelik veli şikayetlerini ciddiye aldığını belirterek, şunları söyledi:


Çağrı merkezi var

“Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde özel bir ekip kurduk. Kayıt parası alındığı iddiasına konu olan okulları tek tek tarıyoruz. Yapılan ihbarı anında değerlendirip, o okulda denetim yapıyoruz. Eğer zorla kayıt parası alan bir okul tespit edersek, okul müdürleri hakkında inceleme başlatacağız. Gerekirse, soruşturma açacağız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir çağrı merkezi var. Bunu daha aktif hale getireceğiz. Vatandaşlar, 444 83 83 numaralı telefona bu konudaki şikayetlerini bildirebilirler.”


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