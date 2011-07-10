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Ekonomi

KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEDE "ALO 170" ANKARA (A.A)

10 Temmuz 2011 13:37

-KAYIT DIŞIYLA MÜCADELEDE "ALO 170" ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinin ''ALO 170'' hattına gelen ihbarlarla geçen yıl 10 binden fazla kişi kayıt altına alındı. ''ALO 170'' hattına gelen ihbarlar, kayıt dışı ile mücadele çalışmalarına geçen yıl önemli bir katkı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü, soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikayet, başvuru ve talepleri, etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla kuruldu. Merkezin 170 numaralı hattı, 7 gün 24 saat aranabiliyor. İletişim merkezinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapılıp, çözüm üretiliyor. Uzmanlar, gelen çağrılara doğrudan cevap verip ilk görüşmede talepleri sonuçlandırmaya çalışıyor. Çağrılara hemen cevap üretilemediği durumlarda ise anında ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplerin karışlanmasına özen gösteriliyor. İletişim merkezinde görevli personelin yüzde 50'si özürlülerden oluşuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezinin hattının farkındalığının artması, gelen başvuru ve ihbar sayısına da yansıdı. ''ALO 170'' hattın geçen yıl kayıt dışılık konusunda toplam 17 bin 643 ihbar geldi. Bu ihbarların 12 bin 969'u sonuçlandırıldı. İhbarların değerlendirilmesi sonucu, kayıt dışı çalıştırılan 10 bin 763 kişinin tescili yapıldı. Bu yolla, kayıt dışı faaliyet gösteren 865 iş yeri de kayıt altına alındı. Hatta gelen 4 bin 19 ihbarın da asılsız olduğu tespit edildi. Geçen yıl ''ALO 170'' hattına gelen ihbarlar ve bunlara yönelik yapılan işlemlere ilişkin bilgiler şöyle: /*                  Gelen    Sonuçlanan   Tescil Edilen   Tescil Edilen   Asılsız İhbar                  İhbar       İhbar         Kişi            İş Yeri                    -------   ----------   -------------   -------------   ------------- Ocak-Mart        5.795       4.210         2.528            192            1.513 Nisan-Haziran    5.530       3.673         3.055            261            1.131 Temmuz-Eylül     3.058       2.797         2.892            251              799 Ekim-Aralık      3.260       2.289         2.288            161              576 TOPLAM          17.643      12.969        10.763            865            4.019 */

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