-KAYIT DIŞILIKTA GERİLEME AYDIN (A.A) - 05.03.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 2002 yılında yüzde 52 seviyesinde olan kayıt dışılık oranının, 2010 yılında yüzde 43'e gerilediğini belirtti. Bakan Dinçer, Aydın programı kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu Aydın İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl müdürlüğünde brifing alan ve çalışanlarla sohbet eden Dinçer, burada yaptığı açıklamada, kayıt dışı istihdam sorununun çözülmesi için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. İktidara geldikleri günden bu yana sürekli kayıt dışı istihdam rakamlarını aşağı çektiklerini dile getiren Dinçer, şunları kaydetti: ''Türkiye'de 2002 yılında kayıt dışılık yüzde 52 iken, 2010 yılında bu oran yüzde 43'lere geriledi. Türkiye çapında her yıl 1 puan düşürüyoruz. Bir puan kayıt dışılığın düşürülmesi demek, yaklaşık 820 milyon lira yeni kaynak demek. Bu yüzden bütün gücümüzle uğraşıyoruz, her yıl 1 puanlık düşüş olsun diye. Giderek iyi bir noktaya geliyoruz ama gelişmiş ülkelerle mukayese edildiğinde hala oran yüksek. Tarım dışı sektörde Türkiye'de kayıt dışılık yüzde 30 civarlarında, gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 10'lara tekabül ediyor. Bu oranın altında ya da üstünde olanlar da var. Bizim hedefimiz tarım dışı kayıt dışılık oranını yüzde 15'in altına çekmek.''