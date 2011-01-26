-KAYIT DIŞILIĞIN MALİYETİ 24 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, kayıt dışılık uygulamalarının, yarattığı sosyal sorunların yanı sıra yılda 24 milyar liralık mali kayba da neden olduğunu bildirdi. Kayıtlı İstihdamın Teşviki İçin Teknik Destek Projesi (KİTUP) Açılış Konferansı'nda konuşan zararsız, kayıt dışılığı sosyal güvenliğini önündeki en büyük engel olarak niteledi. Kayıt dışılıkla mücadeleye taviz vermeden devam ettiklerini belirten Zararsız, kayıt dışılığın üzerine kararlılıkla gittiklerini söyledi. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin SGK'nın tek başına başarabileceği bir konu olmadığını ifade eden Zararsız, bu konuda tüm kurumların üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Kayıt dışıyla mücadelede 2001 yılından bu yana sürekli bir gelişme yakaladıklarını kaydeden Zararsız, ekonomik kriz dönemleri dahil kayıt dışı istihdam oranının azaldığını ancak yine de OECD ortalamalarının altında olduğunu vurguladı. Kayıt dışılığın sosyal sürdürülebilirlik konusunda ciddi sorunlar yarattığına işaret eden Zararsız, ''Kayıt dışılık uygulamaları, yarattığı sosyal sorunların yanı sıra yılda 24 milyar liralık bir mali kayba da neden oluyor'' dedi.