Kayıt dışı paranın kaçış yolları kapatılıyor

T24 - Kayıtdışı paranın Türkiye dışına kaçış yolları kapatılıyor. Maliye Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma ile Türklerin Virgin, Cayman, Jersey ve Bahamalar gibi merkezlere gizli para transferinin önüne geçilecek.



CNN Türk'ün haberine göre G-8 toplantıları ve OECD kararlarının ardından başta İsviçre, çeşitli ülkelerin bankalarındaki gizli hesaplarla ilgili bilgi değişimini kabul etmeleri Maliye Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.



Bu konuda kapsamlı bir çalışma başlatan Maliye, önce Lüksemburg'a mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın en geniş tanımıyla "bilgi değişimini" de içerecek şekilde revize edilmesi önerisinde bulundu.



İsviçre'ye de bilgi değişimi için TBMM'den geri çekilen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın yeniden düzenlenmesi teklifi yapıldı.



Bu çalışmaların ilk neticesi Lüksemburg ile alındı ve taraflar Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na "bilgi değişimini içeren ek protokol eklenmesi" konusunda anlaşma sağladı.



Anlaşma, 2 ülke maliye bakanlarınca Lüksemburg'da imzalandı. 2 ülke meclislerinin onayından sonra yürürlüğe girecek anlaşma, yasama işlemleri için Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.



İsviçre ile yapılan görüşmeler de olumlu sonuçlandı ve 2 ülke yetkilileri, OECD standartlarına göre bilgi değişimini de kapsayan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nı parafe etti.



Anlaşmanın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile İsviçre Maliye Bakanı Hans Rudolf Merz tarafından şubat ya da mart ayında Ankara'da imzalanacağı öğrenildi.



Avusturya ve Belçika ile de anlaşma yapılacak



Maliye Bakanlığı, Lüksemburg'la olduğu gibi Avusturya ve Belçika ile de, mevcut Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'na bilgi değişimini içeren ek protokol eklenmesi için görüşmelere başladı.



Avusturya ile devam eden müzakerelerin bitme aşamasına geldiği ve yeni anlaşmanın yakında parafe edileceği bildirildi. Belçika'ya da yeni teklifin gönderildiği ve görüşmelere kısa süre içinde başlanacağı belirlendi.



Türkler, hangi vergi cennetlerini tercih ediyor?



Avrupa'da daha önce bilgi değişimini kabul etmemiş ülkelerle art arda yeni anlaşmalar yapan Maliye Bakanlığı, Türklerin en fazla para aktardığı çeşitli merkezler için de ayrı bir çalışma başlattı.



Bu çalışmada, öncelikle Tüklerin vergi cennetleri olarak nitelenen 35 dolayındaki ülkeden hangilerine daha fazla para transfer ettiği araştırıldı.



Araştırmada, 6 bağımsız veya özerk ada ülkesinin ismi ön plana çıktı. Bunlar da Bahamalar, İngiliz Virgin Adaları, Cayman Adaları, Jersey, Bermuda ve İsle Of Man (Man Adası) olarak belirlendi.



Bu tespitin ardından Maliye Bakanlığı, 6 ada ülkesine, "Bilgi Değişimi Anlaşması" ya da "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" yapmayı teklif etti ve görüşmelere başlandı.



Bahamalar ile yapılan Bilgi Değişim Anlaşması müzakerelerinin sonuçlanma aşamasına geldiği ve bu ülke ile kısa bir süre sonra Bilgi Değişimi Anlaşması'nın parafe edilebileceği belirtildi.



Görüşmeleri yürüten bakanlık yetkilileri, vergi cenneti olarak nitelenen ve bu nedenle OECD nezdinde baskı gören bu ada ülkelerin de, Bilgi Değişimi Anlaşması imzalamaya istekli olduğunu ve bu çerçevede söz konusu ülkelerle en geniş tanımıyla bilgi aktarımını öngören anlaşmalara imza konulacağını söyledi.



Sıra diğer merkezlerde



Maliye Bakanlığı, 6 ada ülkesinin ardından vergi cenneti olarak nitelenen diğer ülkelerle de Bilgi Değişimi Anlaşması yapmak için harekete geçecek.



Bunların içinde Afrika ülkeleri de yar alacak. Bu şekilde kayıtdışı paranın yurtdışına çıkış yolları biraz daha kapatılacak.



Bilgi Değişim Anlaşmaları, bankalardaki gizli hesap dönemini de sona erdirecek. Anlaşmaların yürürlüğe girmesinin ardından Maliye Bakanlığı, İsviçre, Lüksemburg, Avusturya ve Belçika ile Bahamalar, Virgin ve Cayman Adalarından, Jersey ve diğer ülkelerden, o ülkelerdeki Türklere ait hesaplarla ilgili bilgi talebinde bulunacak.



Bu arada Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelere bilgi değişimi konusunda teknik destek sağlayacağı ifade ediliyor.



AB'nin bu konuda yeni bir prosedür oluşturma çalışması yaptığı, bu çalışmanın da ülkeler arasında elektronik ortamda bilgi değişimi yapılmasını öngördüğü belirtiliyor.



Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları



Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, günümüzde Türkiye ile halen yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması bulunan ülke sayısı 71 olarak belirleniyor.



Avusturya, Lüksemburg ve Belçika dışındaki ülkelerle yapılan anlaşmalar, bilgi değişimini de içeriyor.



Halen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları yürürlükte olan ülkeler şöyle sıralanıyor:



* Avusturya,

* Norveç,

* Güney Kore,

* Ürdün,

* Suudi Arabistan,

* Tunus,

* Romanya,

* Hollanda,

* Pakistan,

* İngiltere,

* Finlandiya,

* KKTC,

* Fransa,

* Almanya,

* İsveç,

* Belçika,

* Danimarka,

* İtalya,

* Japonya,

* Birleşik Arap Emiklikleri,

* Macaristan,

* Kazakistan,

* Makedonya,

* Arnavutluk,

* Cezayir,

* Moğolistan,

* Hindistan,

* Malezya,

* Mısır,

* Çin Halk Cumhuriyeti,

* Polonya,

* Türkmenistan,

* Azerbaycan,

* Bulgaristan,

* Özbekistan,

* ABD,

* Beyaz Rusya,

* Ukrayna,

* İsrail,

* Slovakya,

* Kuveyt,

* Rusya,

* Endonezya,

* Litvanya,

* Hırvatistan,

* Moldova,

* Singapur,

* Kırgızistan,

* Tacikistan,

* Çek Cumhuriyeti,

* İspanya,

* Bangladeş,

* Letonya,

* Slovenya,

* Yunanistan,

* Suriye,

* Tayland,

* Sudan,

* Lüksemburg,

* Estonya,

* İran,

* Fas,

* Lübnan,

* Güney Afrika Cumhuriyeti,

* Portekiz,

* Sırbistan-Karadağ,

* Etiyopya,

* Bahreyn,

* Katar,

* Bosna-Hersek,

* Suudi Arabistan.

