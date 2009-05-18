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Ekonomi

Kayıt dışı nasıl önlenir?

İş dünyası kayıt dışı işçi çalıştırmayı azaltmak için vergi yükünde ve sigorta primlerinde indirime gitmesi gerektiğini savunuyor.

18 Mayıs 2009 03:00

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) Genel Sekreteri Birol Bahadır, kayıt dışı işçi çalıştırmayı azaltmak için devletin, sanayicinin üzerindeki vergi yükünde ve sigorta primlerinde indirime gitmesi gerektiğini belirtti.

Bahadır, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin sanayiye katkı sağlayacak tedbirleri ivedilikle gündeme getirmesi gerektiğini kaydetti. Vergilerin yüksek olduğunu ifade eden Bahadır, şöyle devam etti:

"Vergiler sanayicinin belini bükmüş durumda. Kayıt dışı işçi çalıştırmayı azaltmak için devletin, sanayicinin üzerindeki vergi yükünde ve sigorta primlerinde indirime gitmesi gerekiyor. Ayrıca, dünyanın en pahalı doğal gaz ve elektriğini kullanıyoruz. Enerji maliyetlerinde de indirim yapılmalı. Bu durum, ancak bu şekilde aşılabilir."

Bahadır, hükümetin ayrıcalıklı olarak ihracat yapan firmalara yaptıkları ihracat oranında vergi indirimi ve sigorta primi indirimi sağlaması gerektiğini belirterek, yapılacak bu uygulamayla ülke ihracatının teşvik edileceğini savundu.

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