-Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı ANKARA (A.A) - 21.12.2011 - Mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılması, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının artırılması, veri tabanı paylaşımı ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)'' hazırlandı. Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planına ilişkin Başbakanlık Genelgesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Planda, ülkenin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılığın, rekabet gücünü önemli ölçüde etkilediği, kamu finansman yapısının sağlıklı işlemesine engel olduğu belirtildi. Ekonomide haksız rekabetin önlenmesi, ekonomik gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesi ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilmesi için kayıt dışılıkla mücadelenin büyük önem taşıdığına dikkat çekilen genelgede, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarı sağlanabilmesi, ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan etkin bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasına ve başta kamuoyu olmak üzere tüm kesimlerin desteğine bağlı bulunduğu kaydedildi. Bu kapsamda, ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planının (2008–2010)'' 5 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete'de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlandığı ve Planda yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşmelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca izlendiğinin anımsatıldığı genelgede, 2011 Yılı Programının 31 Numaralı tedbirinde, mezkur Eylem Planının 2011-2013 yıllarını kapsayacak şekilde güncelleneceği hususuna yer verildiği ve bu çerçevede, mükelleflerin gönüllü uyumunun artırılması, denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının artırılması, veri tabanı paylaşımı ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığının ''http://www.gib.gov.tr'' resmi internet adresinde yayımlanan, ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı'nın (2011-2013)'' hazırlandığı bildirildi. Genelgede, Gelir İdaresi Başkanlığının sorumlu kuruluş olarak belirlendiği Eylem Planı'nın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Şeker Kurumu ve Türkiye Noterler Birliği ile koordinasyon içinde yürütülecek, gerek duyulan hallerde sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılacağı ifade edildi. Eylem Planı gerçekleşmelerini, yılda en az bir defa değerlendirmek, gerektiğinde planda değişiklik yapmak ve bu konuda üst düzey kararlar almak üzere, Başbakanın başkanlığında Eylem Planında bakanlığına görev verilen bakanlardan oluşan ''Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Yüksek Kurulu'' kurulduğunun belirtildiği genelgede, kurulun sekretarya hizmetlerinin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüleceği, kurul toplantılarına, gerekli görüldüğünde, diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerinin de davet edilebileceği kaydedildi.