-KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARDA ARTIŞ İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - DİSK Araştırma Enstitüsü'nün, ''Nisan Dönemi Kayıt Dışı ve İstihdam Raporu''na göre, işsiz sayısındaki 547 binlik azalmaya karşın, kayıt dışı çalışanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 905 bin, geçici işlerde çalışanların sayısı ise 315 bin arttı. DİSK Araştırma Enstitüsü'nün Nisan dönemi raporunda, hükümetin işsizliğe karşı kayıt dışı, güvencesiz ve geçici çalışma çözümü bulduğu savunuldu. Raporda, işsizliğin Türkiye açısından yeni bir olgu olmadığına dikkat çekilerek, işsizlik açısından yüzde 10'luk bir oranın ''makulmuş'' gibi kabul ettirilmeye çalışıldığı belirtildi. Raporda, hükümetin 2 milyon 572 bin işsizi yapısal işsiz olarak gördüğü kaydedilerek, Türkiye'de resmi işsizlik oranında, Nisan ayı için geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan düşüşe rağmen, işsizlik oranının iflasın eşiğinde olduğu ilan edilen Yunanistan'dan fazla olduğuna işaret edildi. Raporda, Mart, Nisan, Mayıs aylarını (Nisan dönemi) kapsayan ''Hanehalkı İşgücü Anketi''nde işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 2,9 puanlık düşüşle yüzde 12 olduğu hatırlatıldı. ''İşsiz sayısındaki 547 bin kişilik azalmaya karşın, kayıt dışı çalışanların sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 905 bin, geçici işlerde çalışanların sayısı ise 315 bin kişi arttı'' ifadesine yer verilen raporda, hükümetin kayıt dışı ile mücadele konusunda yetersiz kaldığı iddia edildi. Türkiye'de yaklaşık her 10 ücretliden sadece 1'i geçici bir işte çalıştığı halde, işsizlerin yüzde 29,8'ini, geçici işlerde çalışırken işsiz kalanların oluşturduğu da vurgulanan raporda, bu halde olanların sayısının 915 bin olduğu kaydedildi. İşsizlik verilerinin, düşük görünmesinin nedenlerinden birinin de çaresizlik nedeniyle kentten kırsal alana iş gücündeki kayma olduğu ifade edilen raporda, Nisan döneminde de bu durumun kendini gösterdiği ve bu dönem için tarımdaki istihdam geçen yılın aynı dönemine göre 664 bin kişi artış göstererek 5 milyon 619 bine ulaştığı belirtildi. DİSK'in raporunda, ayrıca şu görüşlere yer verildi: ''Tanımlama nedeniyle işsiz sayılmayan, söz konusu 1 milyon 976 bin işsizi dahil ettiğimizde, daha gerçekçi bir rakama işaret eden geniş tanımlı işsizlik oranlarına ulaşıyoruz. Bu hesaplamaya göre işsiz sayısı 3 milyon 71 binden 5 milyon 47 bine yükselmekte, işsizlik oranı ise yüzde 12'den yüzde 18,32'ye çıkmaktadır. Geniş tanımlı işsizlik verilerine çeşitli nedenlerle tam zamanlı çalışamayanlardan oluşan, eksik istihdam sayılarını ilave ettiğimizde, işsiz ve yetersiz istihdam edilenlerin, toplam istihdama oranı yüzde 23'ü bulmaktadır.''