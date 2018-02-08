Kayışoğlu: CHP'li kadınlara hakaret eden öğretmene dava açılması için 40 takla attık

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, CHP’li kadınlara Twitter üzerinden küfür edip hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni Metin E.’nin yargılamasının devam edildi. CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula, “Bu şahıstan şikayetçi olarak görevden el çektirilmesini ve cezalandırılmasını istedik. Eğitimci denilemeyecek bu sahış sadece başka bir kente yine öğretmenlik yapmak üzere gönderildi” dedi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da, “Bu davanın açılması için 40 takla attık. Davanın sonuna kadar tüm ısrarlarımızı sürdüreceğiz. Bu kişiye öğretmen demeye utanıyorum. Sanığın cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bursa Adliye Sarayı önünde bir araya gelen CHP’li kadınlar adına basın açıklamasını CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Vildan Özkula yaptı. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nunda aralarında bulunduğu CHP’li kadınlar adına konuşan Özkula, “Meslek Lisesi öğretmeni Metin E., adlı sahış CHP’li kadınlara ağza alınmayacak hakaretlerde ve küfürlerde bulunmuştur. Kendim 35 yıllık bir öğretmen olarak meslektaşlarımı tenzih ediyorum. İnsan olan kimsenin kabul edemeyeceği hakaret ve küfürlerdir bunlar” dedi. Son zamanlarda Atatürk’e, laiklik ve cumhuriyete hakaretlerden sonra CHP’ye, genel başkanımıza ve partimize gönül veren kadınlarımıza saldırılar başladığını ifade eden Özkula, “Biz bu söylenenlerin, hakaretlerin, küfürlerin kabul edilemeyeceğini defalarca dile getirdik. Görevden el çektirilmesini ve cezalandırılmasını istedik. Eğitimci denilemeyecek bu sahış sadece başka bir kente öğretmenlik yapmak üzere gönderildi. Bu bir ceza mıdır?” diye konuştu.

Bu olayın ortaya çıkmasından sonra 3-4 defa savcılığa bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “İki defa takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararları iktidara yaranmak için verilen kararlardır. Sosyal medyada yoğun tepkiler üzerine öğretmen Metin E.hakkında dava açıldı. Bu davanın açılması için 40 takla attık. Davanın sonuna kadar tüm ısrarlarımızı sürdüreceğiz. Bu kişiye öğretmen demeye utanıyorum. Sanığın cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi. Daha sonra CHP’liler, duruşmayı izlemek üzere Bursa Adliye Sarayı’na girdiler. Sanık öğretmenin getirilmediği duruşmada bazı tanıklar dinlendii. Duruşma nisan ayına ertelendi.

DAVA KONUSU

Demirtaşpaşa Endüstri Meslek Lisesi\'nde Tesisat ve İklimlendirme Teknolojisi öğretmeni Metin E., geçen yıl haziran ayında, okulda görev yaptığı dönemde, Twitter hesabından CHP\'li kadınlara hakaret içerdiği öne sürülen paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine CHP Bursa Milletvekilli Nurhayat Altaca Kayışoğlu, öğretmen hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyusunda bulundu. Başvuruyu inceleyen Cumhuriyet savcısı, \'Soruşturmaya konu kişiler arası ayrımcılık yapmak suçunun unsurları oluşmadığından kovuşturmaya yer olmadığına\' karar verdi. Ancak Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca resen yürütülen soruşturma sonucunda öğretmen Metin E. hakkında TCK 216/2 maddesi gereğince, \'Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak\' suçundan 6 ay ile 1 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.

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