Kayıptı, Antalya'da bulundu

ANTALYA, (DHA)- ADANA Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nde koruma altındayken hakkında kayıp başvurusu yapılan kız çocuğu 17 yaşındaki C.Ş., Antalya\'da bulundu. C.Ş. hakkında, daha önce 21 kez kayıp, 7 kez yaralama, 5 kez cinsel istismar mağduru olmak üzere toplam 37 kez emniyette işlem yapıldığı belirtildi.

Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nde koruma altındayken hakkında kayıp başvurusu yapılan C.Ş.\'nin bulunması için yurt genelince çalışma başlatıldı. C.Ş.\'nin Antalya\'da olabileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri kent genelinde inceleme başlattı. Antalya 1\'inci Çocuk Mahkemesi tarafından hakkında \'basit yaralama\' suçundan yakalama kararı bulunan suça sürüklenen çocuk C.Ş., Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi\'nde yakalandı. C.Ş., polisteki işlemlerinin ardından Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

C.Ş. hakkında şu ana kadar 21 kez kayıp, 7 kez yaralama olayı mağduru, 5 kez cinsel istismar, 1 kez alıkoyma mağduru, 3 kez kasten yaralama suçundan olmak üzere toplam 37 olaydan emniyet müdürlüklerinde işlem yapıldığı belirtildi.



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