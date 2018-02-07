Kayıp zihinsel engelli için özel arama ekibi kuruldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde özel rehabilitasyon merkezinden kaçan zihinsel engelli İsmail Şengün (53), 2 gündür bulunumadı. Arama çalışmaları, jandarma ekipleri, Bursa AFAD, Köpek Timi ve İNDAK olmak üzere 30 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor.

Yenişehir ilçesinden getirilip 5 aydan bu yana İnegöl ilçesi Karalar Mahallesindeki özel rehabilitasyon merkezinde tedavisi devam eden yüzde 50 zihinsel engelli İsmail Şengün, önceki gün saat 17.00 sıralarında binanın arka kapısından çıkarak Halhalca Mahallesi yönüne yürüyerek izini kaybettirdi. Bir süre sonra rehabilitasyon merkezindeki görevliler Şengün\'ü binada aramaya başladı. Binada yapılan aramalardan sonuç alınamayınca güvenlik kameraları incelendi. Yapılan incelemelerde Şengün\'ün kaçtığı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rehabilitasyon merkezinin çevresinden başlayıp çevrede arama çalışmaları başlattı. 7 saat boyunca yakın köylerde arama yapan jandarma ekipleri engelli Şengün\'e ulaşamayınca AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı\'ndan destek istedi. Aramalara gönüllü kuruluş İnegöl İNDAK ekibi de katıldı.

Kayıp Şengün\'ü arama çalışmaları Jandarma ekipleri, Bursa AFAD, Köpek Timi ve İNDAK olmak üzere 30 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı Köpek Timinde yer alan Barut isimli arama köpeği, zihinsel engelli Şengün\'ün rehabilitasyon merkezindeki yatağının çarşafını koklayıp aramaya başladı. Ekipler gece boyunca aramaları sürdürdüler. Halhalca, Sungurpaşa, Çavuşköy, Karalar, Akhisar ve Boğazköy mahallelerinden geniş kapsamlı yapılan aramalar sürüyor. Bu arada, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ısıya duyarlı drone ile aramalara katılıyor.



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