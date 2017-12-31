Kayıp zihinsel engelli genç ölü bulundu

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Selendi ilçesinde, kayıp olarak aranan, görme ve zihinsel engelli Veysel Çimen (38) belediye tarafından yaptırılan şelalede ölü bulundu. Çimen\'in 4 metre yükseklikteki şelaleden düşerek öldüğü belirlenirken, cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp\'a gönderildi.

Karşıova Mahallesi\'ndeki evlerinin önünden geçen 29 Aralık sabahı ayrılan, görme sorunu da bulunan zihinsel engelli Veysel Çimen\'in uzun süre ortalıklarda görünmemesi üzerine merak eden yakınları gidebileceği yerlere baktı. Kendisine ulaşamayan yakınları, Selendi Belediyesi\'nden kayıp anonsu yaptırdı. Yine sonuç alamayan Çimen\'in yakınları bu kez polise kayıp başvurusunda bulundu. Çimen\'i arama çalışmaları sürerken dün akşam saatlerinde Devlet Bahçeli Meydanı\'ndaki şelalede gelin- damat fotoğrafı çekmek çıkan Fotoğrafçı Razaman Azman, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını farkedip, durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin şelalenin 4 metre yükseklikteki üst kısmından düşerek, öldüğünü belirledi. Cesedi bulunan kişinin kayıp olarak aranan Veysel Çimen olduğu ortaya çıktı. Çimen\'in Selendi Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırılan cesedi, savcının buradaki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Çimen\'in acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI