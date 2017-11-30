Kayıp yaşlı kadını jandarma buldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, kayıp olan Alzheimer hastası 85 yaşındaki kadın, jandarma tarafından bulundu.

Düzce Mahallesi\'nde oturan Alzheimer hastası D.Ö. dün sabah evinden çıktı. Uzun süre eve dönmeyen D.Ö.\'nün yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı iz takip arama ve kurtarma köpeklerinin da katımıyla arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında D.Ö. bugün aynı mahallede bir fabrikanın deposunun yanında bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı kadın daha sonra jandarma tarafından ailesine teslim edildi.

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