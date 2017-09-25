Kayıp yaşlı adam aranıyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çameli İlçesi\'nde 3 gün önce ortadan kaybolan 84 yaşındaki Asım Kök, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından aranıyor.

Kalınkoz Mahallesi\'nde yaşayan Asım Kök, geçen cuma günü evinden çıktıktan sonra dönmedi. Yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kök\'ün bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dağlık alanlarda ve arazide süren çalışmalarda, arama kurtarma köpeği de kullanılıyor. Geçen zamana rağmen henüz olumlu bir sonuç alınamadı. Çalışmaların aralıksız sürüdüğü bildirildi.



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