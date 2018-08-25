Kayıp yakınları Batman'dan ses verdi; mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz

Kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle her hafta İstanbul Galatasaray Meydanı'nda toplanan Cumartesi Anneleri'nin 700. haftası, Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kararın ardından bugün Galatasaray Meydanı'nda toplanmaya çalışan eylemciler polis müdahalesine maruz kaldı. Batman'da ise 2 yıl aradan sonra kayıp yakınları ilk kez bir araya gelerek yakınlarının bulunması için çağrı yaptı.

İHD Batman Şubesi, OHAL nedeniyle yasaklanan ve en son 28 Ekim 2016 tarihinde yaptıkları oturma eylemi ve basın açıklamasını, 2 yıl aradan sonra verilen izinle bugün yaptı. Gülistan Caddesi'nde toplanan ve aralarında HDP Batman Milletvekilleri Feleknaz Uca ve Mehmet Şükrü Tirki ile İHD yöneticilerinin de bulunduğu kayıp yakınları, 'Kayıplar bulunsun, failler yargılansın' yazılı afiş açtı. İHD Batman Şube Başkanı Av. Devran Yıldız, OHAL nedeniyle yasaklanan eylemlerine yeniden izin verildiğini hatırlatarak, "OHAL nedeniyle 28 Ekim 2016 tarihinden beri eylemlerimize izin verilmedi. Yaklaşık iki yıl aradan sonra 404'üncü eylemimizi gerçekleştirdik" dedi.

"700 haftadır bitmedi bekleyişim"

Daha sonra hazırlanan basın açıklamasını okuyan İHD Batman Şube yöneticisi Zeki Tangüner, "Cumartesi annelerinin, insanlarının, '700 haftadır bitmedi bekleyişim, eksilmedi özlemim, tükenmedi umudum, kaybolmadı inancım, azalmadı direncim, solmadı karanfilim' diyerek Galatasaray'a çıkışı bu yüzdendir. Gözaltında kayıplara karşı mücadele yürüten bizler, hakikat adına, adalet adına, vicdan ve özgürlük onuru adına mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Kayıplarımızı unutmayacağız" diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından grup, 5 dakikalık oturma eylemi yaparak dağıldı.