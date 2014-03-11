Kayıp uçaktan hâlâ iz yok



Cumartesi gününden bu yana aranan ve 239 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Malezya Havayolları’na ait Boeing 777 tipi uçağa, çalıntı pasaportla binen yolculardan birinin kimliği tespit edildi.

Malezya polisi salı günü yaptığı açıklamada, kimliği belirlenen kişinin 19 yaşında bir İranlı olduğunu bildirdi.

Malezya Emniyet Müdürü Kalid Ebu Bekir, şüphelinin bir terör örgütü üyesi olmadığını ve Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan annesine gitmek için yolculuk yaptığını ifade etti.

İranlı şüphelinin Almanya'daki annesiyle irtibatta olunduğunu kaydeden yetkili, annesinin oğlunu beklediğini teyit ettiğini bildirdi. Çalıntı pasaportla uçağa binen diğer şüphelinin ise kimliğinin tespit edilmediği açıklandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu gazetesi, Malezya uçağının bulunabilmesi için uyduların devreye sokulduğuna yer verdi. Haberde, Çin'in navigasyon, haberleşme ve hava durumu verilerini alabilmek için on uyduyu konumlandırdığı belirtildi.

Kuala Lumpur'dan kalkarak Pekin'e doğru hareket eden uçaktan, Güney Çin Denizi üzerinde karayla irtibatının kopmasından bu yana haber alınamıyor.

Radarda aniden kaybolan uçağın düşmüş olabileceğine dair de bir ize rastlanmadığı, deniz yüzeyinde bulunan parçaların da uçağa ait olmadığı bildiriliyor.

Arama çalışmalarında, aralarında Çin, Vietnam ve ABD'nin de bulunduğu dokuz ülke yer alıyor.