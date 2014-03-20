Kayıp uçak için zaman daralıyor



Yaklaşık iki hafta önce kaybolan Malezya Havayolları'na ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağını arama çalışmalarında ilk kez önemli ize rastlandı. Arama çalışmalarına katılan Avustralyalı gizli servis uzmanları Hint Okyanusu'nda uydu aracılığı ile iki nesne bulunduğunu tespit etti.

Biri 24 metre, diğeri de 5 metre uzunluğunda olduğu belirtilen nesnelerin uçak enkazı olmasından şüphe ediliyor. Görüntülerin elde edilmesinin ardından kötü görüş koşullarına rağmen bugün Avustralya'nın 2 bin 500 kilometre açıklarında nesneleri aramak için dört keşif uçuşu gerçekleştirildi. Ancak sonuç alınamadı. Arama çalışmalarının cuma günü devam etmesi planlanıyor.

Avustralya Başbakanı Tony Abbot, tespit edilen parçaların uçak enkazına ait olup olmadığının henüz netlik kazanmadığını söyledi. Parçaların yük gemilerinden düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Soruşturma sürüyor

Devam eden soruşturma ile ilgili bilgi veren Malezya Ulaştırma Bakanı Hişamuddin Hüseyin de perşembe günü yaptığı açıklamada, uçakta teknik sorun oluştuğuna yönelik kuşkunun devam ettiğini kaydetti.

Uzmanlar kokpitte yangın çıkmış, bu nedenle iletişim sisteminin zarar görmüş ve çıkan zehirli gazla da pilotların ve yolcuların bayılmış olabileceğini de göz önünde bulunduruyor.

Kara kutu için süre doluyor

8 Mart'tan bu yana kayıp olan Malezya uçağının kara kutusundaki bilgilere ulaşılabilmesi için de zaman daralıyor. Farklı hava sıcaklıklarına ve suya dayanıklı kara kutuların ancak 30 gün boyunca sinyal verebildiği belirtiliyor.

Uçağın hızı, yüksekliği ve kokpitteki konuşmaların kayıtlı olduğu kara kutu sayesinde neler olduğunun açıklığa kavuşturulabileceği belirtiliyor.