T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Kayıp uçak için umutlar denizaltıda

Malezya Havayolları'na ait kayıp uçağı arama çalışmaları yeni bir aşamaya girdi.

14 Nisan 2014 16:55

Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı, 8 Mart'ta Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan havalandıktan kısa süre sonra kaybolmuştu. Uçak, 12'si mürettebat 239 kişi taşıyordu.

Uzmanlar, Malezya uçağının kara kutusundan geldiği belirtilen sinyallerin kesildiğini, kara kutunun bataryasının tükendiğini tahmin ettiklerini söylediler.

Güney Hint Okyanusu'nda devam eden arama çalışmalarına başkanlık eden Avustralya Hava Kuvvetleri eski komutanı Angus Houston, arama çalışmalarının sinyallerin alındığı bölgede insansız denizaltı ile devam edeceğini açıkladı.

Yanıtsız kalan sorular

Üzerinde kameralar bulunan Bluefin-21; 5 metre uzunluğunda, 750 kilogram ağırlığında ve 25 saat su altında kalabilecek özelliğe sahip.

Uçağın radar ekranlarından kaybolması ve rotasından binlerce kilometre uzaklıkta, Hint Okyanusu'nun güneyinde düşmesinin esrarı henüz çözülemedi.

Uzmanlar uçağın akıbetine ilişkin soruların kara kutu bulunmadan çözülemeceğine işaret ediyor. Kara kutu, kokpitteki sesleri ve uçuş bilgilerini kaydediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Malezya HavayollarıMalezyaHavayollarıMart PekinKuala LumpurHint OkyanusuAvustralya Hava KuvvetleriAngus HoustonBluefin-21;Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/A.A/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24