Kayıp uçak için umutlar denizaltıda

Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı, 8 Mart'ta Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan havalandıktan kısa süre sonra kaybolmuştu. Uçak, 12'si mürettebat 239 kişi taşıyordu.

Uzmanlar, Malezya uçağının kara kutusundan geldiği belirtilen sinyallerin kesildiğini, kara kutunun bataryasının tükendiğini tahmin ettiklerini söylediler.

Güney Hint Okyanusu'nda devam eden arama çalışmalarına başkanlık eden Avustralya Hava Kuvvetleri eski komutanı Angus Houston, arama çalışmalarının sinyallerin alındığı bölgede insansız denizaltı ile devam edeceğini açıkladı.

Yanıtsız kalan sorular

Üzerinde kameralar bulunan Bluefin-21; 5 metre uzunluğunda, 750 kilogram ağırlığında ve 25 saat su altında kalabilecek özelliğe sahip.

Uçağın radar ekranlarından kaybolması ve rotasından binlerce kilometre uzaklıkta, Hint Okyanusu'nun güneyinde düşmesinin esrarı henüz çözülemedi.

Uzmanlar uçağın akıbetine ilişkin soruların kara kutu bulunmadan çözülemeceğine işaret ediyor. Kara kutu, kokpitteki sesleri ve uçuş bilgilerini kaydediyor.