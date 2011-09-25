-Kayıp uçağın düştüğü açıklandı KATMANDU (A.A) - 25.09.2011 - Nepal'de turistleri Everest Dağı üzerinde uçurduktan sonra Katmandu'ya dönerken kaybolan uçağın düştüğü açıklandı. Uçakta 16 turist ve 3 kişilik mürettebat bulunuyordu. Yolculardan 10'unun Hindistan vatandaşı olduğu iddia edildi. Polis yetkilileri, uçağın yoğun sis nedeniyle düşmüş olabileceğini söyledi. Yerel televizyon kanalları ve bir Nepalli yetkili, uçağın Katmandu Havaalanı'na yaklaşırken düştüğünü bildirdi. Öte yandan uçaktan 18 cesedin çıkarıldığı, 1 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Katmandu havaalanından bir yetkili, kurtarma ekiplerinin uçağın düştüğü bölgeye ulaştığını ve kazayla ilgili ayrıntılı haberleri beklediklerini ifade etti. Televizyon kanalları, uçağın Nepal'in başkenti Katmandu'nun 5 kilometre güneyinde düştüğünü duyurdu.