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Dünya

KAYIP TÜRK KIZI BULUNDU BERLİN (A.A)

06 Ağustos 2010 16:22

-KAYIP TÜRK KIZI BULUNDU BERLİN (A.A) - 06.08.2010 - Almanya'nın Langenfeld kentinde pazartesi gününden beri kayıp olan Tuğba Yurtseven (16) adlı Türk kızı, Monheim kentinde bulundu. Monheim polisi, Tuğba'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve 2 tanıdığının eşliğinde kentteki bir karakola geldiğini açıkladı. Ruhi dengesi bozuk olduğu belirtilen Tuğba'nın, geçici olarak bir gençlik yurduna yerleştirileceği bildirildi. Neden kaybolduğu hakkında açıklama yapılmayan Tuğba'nın, Monheim'da görgü tanıklarının polise verdiği bilgiler doğrultusunda bulunduğu kaydedildi.

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