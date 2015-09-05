Kayıp Türk askeri IŞİD’e ait bir hastanede tedavi edilmiş

Türkiye-Suriye sınırında IŞİD’le bağlantılı kaçakçılarla çıkan çatışmada kaybolan ve bu örgütün elinde olduğu anlaşılan Türk askerinin hayatta olduğu bildirildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, kaçırılan kişinin de Sefer T. isimli er olduğu öğrenildi. Askerin sağ olarak kurtarılması için MİT’in de devrede olduğu ve bölgede yerel kaynaklar üzerinden girişimlerin yapıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynakları, kaçırılan Sefer T.’nin ayağından yaralı olduğunu ve Halep yakınlarında IŞİD’e ait bir hastanede tedavisinin yapıldığına dair istihbarat alındığını söylediler. Aynı kaynaklar, IŞİD’in, askeri kontrolü altında tuttuğu Musul kentine götürme planı olduğuna dair istihbarat alındığını, ancak bunun tam olarak teyit edilemediğini belirttiler.

Bölgedeki askeri kaynaklar da, kayıp askerin Musul’a götürüldüğüne dair bir bilgiye henüz ulaşılamadığını söylediler. Yetkililer, askerin sağ olarak kurtarılması için girişimlerin devam ettiğini, IŞİD’le bir takas pazarlığının olmadığını kaydettiler. IŞİD’le bağlantılı bazı sosyal medya hesaplarında ise örgütün, ellerindeki askerin serbest bırakılması için Türkiye’den IŞİD’le mücadele koalisyonunundan çıkmasını istediğine dair beyanların yer alması dikkat çekti.

IŞİD bağlantılı kaçakçılar ile Kilis’in Merkez Yavuzlu köyü sınırındaki Şehit Mehmet Piyade Hudut Karakol Komutanlığı’na bağlı devriye görevi yapan askerler arasında geçen salı günü çatışma çıkmıştı. Bu çatışmada Er Yusuf Beylam şehit olurken, Sefer T. isimli erin ise kaybolduğu anlaşılmıştı. Sefer T.’nin daha sonra IŞİD tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra sınırda konuşlu Türk tankları IŞİD’e ait Suriye’deki mevzilere top atışı yapmıştı.