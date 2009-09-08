'Kayıp Trilyon'da kanun yararına bozma istemi

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Abdullah Gül hakkında verilen ''Kayıp Trilyon Davasında'' takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin kararın kanun yararına bozulması istemiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini söyledi.



Ergin, Adli Yıl açılışı nedeniyle TBMM'deki resepsiyona gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Sadullah Ergin Gül hakkındaki dosyanın Yargıtay'a gönderildiğini belirterek, ''Herkes kendi arşivine baksın bizden gideli çok oldu'' dedi.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya ise gazetecilerin aynı yöndeki sorusu üzerine Adli Tatil nedeniyle dosyanın Yargıtay'a gelip gelmediğini bilmediğini ifade ederek, ''yarın bakar size haber veririm'' dedi.



Gül hakkındaki kararın kanun yararına bozulması istemli başvuru, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından dosyanın görüleceği Yargıtay 11. Ceza Dairesine gönderilecek.



