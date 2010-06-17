'Kayıp trilyon' davasında Abdullah Gül'e 'yargılanamaz' kararı

T24 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Kayıp Trilyon" davasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkında vermiş olduğu "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" ilişkin kararını kaldıran Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını "kanun yararına" bozdu.



Cumhurbaşkanı Gül hakkında "özel evrakta sahtecilik" ve "2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık" suçlarından dolayı soruşturma açılmış, soruşturma sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar vermişti.



Başsavcılığın kararına, şikayetçi Cahit Nalbantoğlu itirazda bulunmuştu.



İtirazı değerlendiren Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın, "Kayıp Trilyon" davasıyla ilgili olarak Gül hakkında vermiş olduğu "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" ilişkin kararını kaldırmıştı.



İtiraz üzerine verilen kararlar kesin nitelik taşıdığı için Abdullah Gül'ün avukatları, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının "kanun yararına bozulması" istemiyle Yargıtay'a götürülmesi için Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.



Adalet Bakanlığı, istemi yerinde görerek söz konusu kararı "kanun yararına" bozulması istemiyle Yargıtay'a götürmüştü.



Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Gül hakkında vermiş olduğu "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" ilişkin kararını kaldıran Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını "kanun yararı"na bozdu.



Daire, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararına itiraz eden Cahit Nalbantoğlu'nun "itiraz hakkı bulunmadığına" hükmederek Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Gül'ün yargılanmasına yönelik verdiği kararı kaldırdı.



Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin kararı kesin nitelik taşıyor.







