Kayıp tabloların davası başladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin, Sayıştay raporlarına yansıyan, farklı ressamlara ait kayıp 33 tablosuna ilişkin suç duyurusunun ardından, 6 kişi hakkında \'görevi kötüye kullanma\' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nde kaybolan, farklı ressamlara ait 33 tablo için başlatılan soruşturmanın ardından, konu yargıya taşındı. Cumhuriyet Savcısı Turan Güzeloğlu, 6 kişi hakkında \'görevi kötüye kullanma\' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, yapılan incelemede bu resimlerin hiçbirisine ulaşılamadığı, devletin envanterine kaydedilen bu resimlerin kaybolduğu, bu birimde kamu görevi yapan şüphelilerin sorumluluklarının bulunduğu, bu durumu gidermek adına bir uğraş vermedikleri, resimlerin ne olduğu ve sonucu ile ilgili bulgunun olmadığı, görev değişimlerinde devir teslim evrakı düzenlenmediği, bu şekilde görevlerini kötüye kullandıkları iddiaları yer aldı.

İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasına dönemin bürokratlarından eski Genel Sekreter Yardımcısı Tufan E., Kültür ve Sosyal İşler eski Daire Başkanı Muzaffer K., farklı dönemlerde görev yapan Kütüphaneler ve Müzeler eski Şube Müdürleri Veysel Ç. ve Yılmaz S., Kütüphaneler Şube Müdürlüğü\'nde kayıt kontrol yetkilisi olan Kasım Ş., Kütüphaneler Şube Müdürlüğü\'nde veri hazırlama memuru Meltem V. katıldı. Duruşma ilk olarak savunmasını yapan Kasım Ş., olayın ortaya çıkmasını sağladığı için sorumlu gösterildiğini söyleyip, \"İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 2007 yılında kayıt kontrol yetkilisi olarak göreve başladım. Yılmaz S. kütüphaneyle ilgili düzenleme yapmam gerektiğini söyledi. Kayıtlardaki tabloların depoda olmadığını gördüm. Tabloları da hiç görmedim. Araştırma kapısını ilk açan kim ise bomba onun elinde patlayacaktı. Ben açtığım için bende patladı ve sorumlu olarak gösterildim. Tablolarla ilgili herhangi bir kusurum yoktur\" dedi.

\'BULAMAYINCA KAYITLARDAN DÜŞÜMÜNÜ YAPTIK\'

Sanıklardan Kütüphaneler ve Müze eski Şube Müdürü Yılmaz S., tabloların kayıp olduğunun ortaya çıkması üzerine araştırma yaptıklarını ve bulunamamasından dolayı da kayıtlardan düşüldüğünü ifade ederek, \"Kasım Ş. bize tabloların depoda olmadığını söyleyince araştırma yaptık. Fakat tabloları bulamadık. Depoda birkaç tane yıpranmış tablo bulduk. Muzaffer K.’nin talimatıyla tablolar bulunamadığı için kayıtlardan düşümünü yaptık\" diye konuştu.

\'HER YIL YAPILMASI GEREKEN SAYIM YAPILMAMIŞ\'

Sanıklardan Kültür ve Sosyal İşler Daire eski Başkanı Muzaffer K., tabloların bulunduğu depoda 2001 yılından 2008’e kadar har yıl yapılması gereken sayımın yapılmadığını söyleyerek, \"2008 yılında Kasım Ş, sayım yapınca, tabloların olmadığı ortaya çıkmıştır. Her yıl yapılması gereken ambar sayımı yapılmamış. Kayıtlardan düşümünü ben yaptırdım. Buna uygun prosedür vardır. Bu prosedüre uygun yapılmıştır\" şeklinde konuştu.

Kayıp olan tabloların kütüphaneye teslimi sırasında kendisinin görevde olduğunu söyleyen sanıklardan Kütüphaneler ve Müzeler Şube eski Müdürü Veysel Ç., \"2000 yılında göreve başladım ve tahminimce 2002 yılında benim tarafımdan tablolar teslim alındı. Gençlik Tiyatrosu’nun içindeki depoya koydum. Her yıl düzenli olarak sayım işlemini yaptım. Bunların mazbataları mevcuttur. 2006 yılında başka bir şubeye müdür olarak atandım. Bu sırada yeni görev yerimdeki sıkıntılar nedeniyle teslim işini unuttum. 2008 yılında beni arayıp tabloların kayıp olduğunu söylediler\" dedi.

\'AMİRLERİME GÜVENİP İMZA ATTIM\'

Sanıklardan, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü\'nde veri hazırlama memuru Meltem V., tabloların kayıp olduğuna dair tutanaklara imza atmasını \'Amirlerim imza attığı ve onlara güvendiğim için imza attım. Herhangi bir art niyet aramadım. Şubede memur olarak çalışan tek bendim\" diye konuştu.

Dönemin bürokratlarından eski Genel Sekreter Yardımcısı Tufan E. ise kayıp tablolarla ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, \"Tablolardan soruşturma başlayınca 2018 yılında haberdar oldum. Kayıt düşümü konusunda 2008 yılında olur verdim. Bana gelen evrakta demirbaşların kullanılamaz halde olduğu yazıyordu. Eğer tablo yazsaydı, araştırılması için talimat verirdim\" dedi.

Sanıkların ifadelerinin ardından hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan 2019’a erteledi.