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Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili 150 kamera görüntüsü inceleniyor

Konsolosluğu net gören iki kamerada Kaşıkçı'nın çıkış görüntüsü bulunamadı

09 Ekim 2018 19:15

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili soruşturmada polis 150 kamera görüntünü incelemeye alırken konsolosluktan çıkan 2 şüpheli aracın plakasının tespit edildi.  Konsolosluğu net gören iki kamerada Kaşıkçı'nın çıkış görüntüsü bulunamadı.

Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkışına ilişkin görüntü bulunamadı.

Suudi Arabistan'dan gelen şüpheli 7 kişinin Türkiye'de 2,5-3 saat kaldığı bildirildi.

Bu 7 şüphelinin Kaşıkçı konsolosluğa girmeden 30 dakika önce konsolosluğa girdiği ve 14.00 sıralarında da ayrıldığı güvenlik birimlerinin tespitleri arasında. 

Konsolosluktan çıkan 3 aracın farklı yönlere gittiği ve bu araçlardan ikisinin plakasının tespit edildiği açıklandı. 

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