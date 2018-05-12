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Kayıp sınıf öğretmeni, ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, dünden beri haber alınamayan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman'ın (59), Konyaaltı Sahili'nde cesedi bulundu

12 Mayıs 2018 15:29

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, dünden beri haber alınamayan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman\'ın (59), Konyaaltı Sahili\'nde cesedi bulundu.
Antalya\'da, Emel Sevgi Taner İlkokulu\'nda görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Kahraman dün eve gitmeyince, yakınları polise başvurdu. Ekipler, Kahraman\'ın bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken, Konyaaltı Sahili\'nde falezlerin yanında ceset bulunduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı araştırmada, cesedin Ahmet Kahraman\'a ait olduğu tespit edildi.
İlk incelemede, kalp krizi geçirip, falezlerden düştüğü belirlenen Ahmet Kahraman\'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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