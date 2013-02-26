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Kayıp Şehir Show TV'ye mi geçecek?

Bitecek mi bitmeyecek mi diye merak edilen dizi Kayıp Şehir ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı

26 Şubat 2013 13:05

Son aylarda yaşadığı mali sıkıntılarla gündeme gelen ve elindeki pek çok iyi yapımı başka kanallara kaptıran Show TV Kanal D'nin bitirme kararı aldığı Kayıp Şehir'i bünyesine katmak istiyor. Pis Yedili'den başka dizisi olmayan Show TV, eğer Kayıp Şehir'i transfer edebilirse bir sıçrayış yapabilir.


Kanal D'de yayınlanan Kayıp Şehir dizisinin final yapacağını öğrenilmesinden sonra imza kampanyası düzenlendi ve dizinin bitmemesi için kanala tepki gösterilmişti. Kanalınsa bu dizi hakkında aldığı karardan dönebilme ihtimalinin olduğu konuşuluyor.

Kayıp Şehir'in ayrıca, Show TV ile görüştüğü, ancak dizinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Dizinin başrollerini Gökçe Bahadır, Nik Xhelilaj, İlker Kaleli paylaşıyor.

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