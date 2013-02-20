T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kayıp Şehir bitiyor mu?

Kayıp Şehir dizisi izlenme oranı azalınca ekranlara veda etme kararı aldı

20 Şubat 2013 16:33

Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Ahmet Mekin ve Nik Xhelilaj’ın başrollerini paylaştığı  D Productions imzalı “Kayıp Şehir” dizisi 26. Bölümde final yapacak

Yayınlandığı ilk bölümlerde reyting listelerin üst sıralarında olmayı başaran “Kayıp Şehir” dizisinin sürekli yayın günü değişince izlenme oranı azaldı.

Sürekli dizinin günü değişince yönetmen Cevdet Mercan, Kanal D yönetimini protesto ederek diziden ayrılma kararı almıştı.

Son olarak pazartesi günü “Yalan Dünya”dan sonra yayınlanan dizinin 22. bölümünde Total’de 13, AB’de ise ancak 12 sırada yer alınca yönetim dizinin 26. bölümde bitmesine karar verdi.

ETİKETLER

kayıp şehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24