Kayıp Şehir bitiyor mu?

Gökçe Bahadır, İlker Kaleli, Ahmet Mekin ve Nik Xhelilaj’ın başrollerini paylaştığı D Productions imzalı “Kayıp Şehir” dizisi 26. Bölümde final yapacak

Yayınlandığı ilk bölümlerde reyting listelerin üst sıralarında olmayı başaran “Kayıp Şehir” dizisinin sürekli yayın günü değişince izlenme oranı azaldı.

Sürekli dizinin günü değişince yönetmen Cevdet Mercan, Kanal D yönetimini protesto ederek diziden ayrılma kararı almıştı.

Son olarak pazartesi günü “Yalan Dünya”dan sonra yayınlanan dizinin 22. bölümünde Total’de 13, AB’de ise ancak 12 sırada yer alınca yönetim dizinin 26. bölümde bitmesine karar verdi.