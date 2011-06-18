-KAYIP RUS TURİSTİN CESEDİ BULUNDU ANTALYA (A.A) - 18.06.2011 - Tatil için geldiği Antalya'nın Kemer ilçesindeki kaldığı otelden 45 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Rus kadın turistin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, Çalış Tepesi'nde görevli orman memuru tarafından bulunan kadın cesedinin, 56 yaşındaki Svetlana Kazakava'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, Kazakava'nın kolunda otele ait bant ile boynunda altın kolye bulunduğu ve yüksekten düşme sonucu öldüğünün tahmin edildiği belirtildi. Kazakava'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü. Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yaparken yaklaşık 45 gün önce konakladığı otelden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Rus turist Kazakava için tur şirketi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuş, polis köpeklerinin de yer aldığı tim tarafından tesis çevresi ve dağlık arazi aranmıştı.