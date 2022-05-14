'Kayıp' Picasso tablosu, Filipinler'in yeni liderinin annesinin evinde mi?

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Filipinler'de eski diktatör Marcos'un oğlu Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr'ın seçim zaferinden sonra ziyaret ettiği annesinin evindeki bir tablo tartışma konusu oldu.

Marcos Jr.'ın annesi Imelda Marcos'un evinde Pablo Picasso'nun kayıp tablolarından Femme Couche VI görüldü. Femme Couche VI tablosu, Filipinler'de yozlaşma yetkililerinin 2014'te el konulması için karar çıkardığı 8 eserden biriydi.

Marcos'un evindeki tablonun orijinal mi yoksa kopya mı olduğu bilinmiyor.

Diktatör Marcos, 70'li ve 80'li yıllarda ülkeyi yönetmiş, Filipinler'in birçok varlığına el koymuştu. Bu yıllarda hayatta olan birçok kişi, oğlunun büyük bir farkla Devlet Başkanı seçilmesi karşısında şoke oldu.