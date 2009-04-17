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'Kayıp Otobüs'ün yolcuları kuyuda bulundu

17 Nisan 2009 05:43

KKTC’de ’Kayıp Otobüs’ belgeseliyle gündeme gelen ve 1964 yılında işe gittikleri otobüsle ortadan kaybolan 11 Kıbrıslı Türk’ün, Rumlar tarafından kaçırıldığı ve kurşuna dizilerek kör bir kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Rum kesimindeki Voroklini köyünde iki yıl önce çıkartılan kemiklerin DNA testiyle kayıp yolculara ait olduğu belirlendi.


’Kayıp Otobüs’ adlı belgesele konu olan Rum katliamı, 13 Mayıs 1964 tarihinde Larnaka’da yaşandı. Dikelya’daki İngiliz Üslen bölgesinde çalışan 11 Türk, her zamanki gibi sabah erken saatte işyerlerine götüren otobüse bindi. Otobüs ve içindekilerden bir daha haber alınamadı. Yönetmenliğini Fevzi Tanpınar’ın yaptığı Kayıp Otobüs belgeseli iki yıl önce çekildi ve ortadan kaybolan Türkler ilk kez gündeme geldi. Belgesel, 45’inci Altın Portakal Festivali ile Boston Türk Festivali’nde de gösterildi.

Adada BM öncülüğünde Türk ve Rumların ortaklığında faaliyet gösteren Kayıp Şahıslar Komitesi dün ’Kayıp Otobüs’ün kayıp kurbanlarının tespit edildiğini açıkladı. Kayıp Şahıslar Komitesi, iki yıl önce Rum kesiminde Larnaka kenti yakınlarındaki Voroklini köyünde kör bir kuyuda bulunan kemikler ile kayıp yakınlarından alınan örneklere DNA karşılaştırması yapıldığını ve ’Kayıp Otobüs’ yolcularını böylece belirlediklerini bildirdi.

Kemikler üzerindeki kurşun izlerinden de kayıp otobüsteki kayıp Türklerin, Rumlar tarafından kaçırılıp kurşuna dizildiği kesinleşmiş oldu. DNA testiyle katliam kanıtlandı. Şimdiye kadar katliam bir iddiaydı.

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