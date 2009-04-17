'Kayıp Otobüs'ün yolcuları kör kuyuda çıktı

KKTC’de ’Kayıp Otobüs’ belgeseliyle gündeme gelen ve 1964 yılında işe gittikleri otobüsle ortadan kaybolan 11 Kıbrıslı Türk’ün, Rumlar tarafından kaçırıldığı ve kurşuna dizilerek kör bir kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Rum kesimindeki Voroklini köyünde iki yıl önce çıkartılan kemiklerin DNA testiyle kayıp yolculara ait olduğu belirlendi.





’Kayıp Otobüs’ adlı belgesele konu olan Rum katliamı, 13 Mayıs 1964 tarihinde Larnaka’da yaşandı. Dikelya’daki İngiliz Üslen bölgesinde çalışan 11 Türk, her zamanki gibi sabah erken saatte işyerlerine götüren otobüse bindi. Otobüs ve içindekilerden bir daha haber alınamadı. Yönetmenliğini Fevzi Tanpınar’ın yaptığı Kayıp Otobüs belgeseli iki yıl önce çekildi ve ortadan kaybolan Türkler ilk kez gündeme geldi. Belgesel, 45’inci Altın Portakal Festivali ile Boston Türk Festivali’nde de gösterildi.



Adada BM öncülüğünde Türk ve Rumların ortaklığında faaliyet gösteren Kayıp Şahıslar Komitesi dün ’Kayıp Otobüs’ün kayıp kurbanlarının tespit edildiğini açıkladı. Kayıp Şahıslar Komitesi, iki yıl önce Rum kesiminde Larnaka kenti yakınlarındaki Voroklini köyünde kör bir kuyuda bulunan kemikler ile kayıp yakınlarından alınan örneklere DNA karşılaştırması yapıldığını ve ’Kayıp Otobüs’ yolcularını böylece belirlediklerini bildirdi.



Kemikler üzerindeki kurşun izlerinden de kayıp otobüsteki kayıp Türklerin, Rumlar tarafından kaçırılıp kurşuna dizildiği kesinleşmiş oldu. DNA testiyle katliam kanıtlandı. Şimdiye kadar katliam bir iddiaydı.



AİHM’e gidiyorlar



Kayıplar arasında aile yakınları da bulunan yönetmen Fevzi Tanpınar, "Şehit aile yakınları dernek kurmaya çalışıyor. Şehitlerimiz askeri törenle gömülecek. Şehit yakınları ayrıca, tek tek ya da topluca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde de Rumlara dava açma girişimlerini başlattı. Kıbrıslı Rumlar kayıpları ile ilgili çok sayıda anıt mezar yaptı. Biz de yaşananları gelecek nesillerin unutmaması, tarihte yerini alması ve Rum mezalimini gözler önüne koyması için Kayıp Otobüs anıt mezarı istiyoruz" dedi.

