'Kayıp Otobüs' şehidi toprağa verildi

Rumlar tarafından 13 Mayıs 1964 tarihinde kaçırıldıktan sonra kurşuna dizilen ve bir kuyuya atılan, kayıpların akıbetini belirleme kazılarında kalıntılarına ulaşılarak DNA yoluyla kimliği belirlenen Kıbrıslı Türk şehit Mehmet Ahmet İndiano, bugün askeri törenle toprağa verildi.



Kayıp şehit Mehmet Ahmet İndiano için, Gazimağusa'ya bağlı Tuzla Camisinde ve Tuzla Mezarlığında düzenlenen törenlere, şehidin yakınları, KKTC Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Hakkı Müftüzade, Merkez Komutanı Piyade Kıdemli Albay Abdülkadir Cüneyt Giray, bazı milletvekilleri, diğer yetkililer ve bölge halkı katıldı.



Tuzla Camisinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin tabutu Tuzla Mezarlığına götürüldü. Burada Şehit İndiano için saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı.



Şehidin tabutuna sarılı Türkiye ve KKTC bayrakları, yakını Süleyman Hocaoğlu'na verildi. İndiano, kızkardeşinin mezarının yanına defnedildi.







-"KAYIP OTOBÜS"LE İŞİNE GİDİYORDU-







Şehit Mehmet Ahmet İndiano, 1964 yılında arkadaşlarıyla birlikte Larnaka'dan Dikelya'da İngiliz Üsler Bölgesindeki işine giderken Rumlar tarafından kaçırılarak, Voroklini isimli Rum köyünde kurşuna dizilen 11 Kıbrıslı Türkten biriydi.



11 kayıp için, yönetmenliğini gazeteci Fevzi Tanpınar'ın yaptığı "Kayıp Otobüs" adlı belgesel hazırlanmıştı.



KKTC Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, Tuzla Mezarlığındaki törende yaptığı konuşmada, İndiano ve 10 arkadaşının, 13 Mayıs 1964'te işyerine giderken EOKA'cılar tarafından kaçırılarak Voroklini köyüne götürüldüğünü, burada kurşuna dizilerek bir kuyuya atıldığını anlattı.



İndiano'yu çok iyi tanıdığını, Tuzla'da çok sevilen biri olan İndiano'nun sessiz ve sakin bir kişiliğe sahip olduğunu kaydeden Ersan, "49 yaşındaydı ve bekardı, kimseye zararı yoktu" dedi.



Savaşın kötü olduğunu ve savaş istemediklerini belirten Ersan, ancak yapılanları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.



Ersan, kayıp şahısların bulunmasıyla ilgili çalışmalarından ötürü Kayıp Şahıslar Komitesinin Türk üyelerine de teşekkür etti.

