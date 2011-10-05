Kayıp Osmanlı eserleri Londra'da satışta



T24 - İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü müzayede evi Christie's'de düzenlenen 'İslam ve Hint Eserleri' adlı müzayedede, Osmanlı dönemine ait, aralarında seccade, Kuran-ı Kerim, halılar, İznik çinileri, ibrikler ve hatların yer aldığı 70 kadar çok değerli eser satışa sunuldu.









Radikal gazetesinde yer alan haberde, Türkiye’nin Londra Kültür ve Turizm Müşavirliği’ne sadece 200 metre uzaklıkta bulunan müzayede evinde satışa sunulan toplam 407 eserden yaklaşık 70’i Osmanlı dönemine ait.

Özellikle İranlı müzisyen Abdülkadir El Meragi’nin Osmanlı Sultanı II. Murat’a ithaf ettiği ve müziğin anlamını tartıştığı felsefi eseri ’Mekasıd ül-Elhan’ adlı ilmi eseri, Sultan 1’inci Abdulhamit’in altın yaldızlı fermanı ile Osmanlı hançeleri, tüfekleri ve bakır top müzayedenin dikkat çekici parçaları arasında yer alıyor.



Eserler arasında padişah fermanı da var



İslam eserlerinin, 1418-21 tarihlerinde yazıldığını ve 400 binle 600 bin sterlin (yaklaşık 880 bin ile 1 milyon 320 bin lira) arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Meragi’nin, müziğin temel taşlarından biri sayılan eserini 1423 yılında Bursa’ya giderek, bizzat II’nci Murat’a takdim ettiğini belirtiliyor.Satışa sunulan Osmanlı eserleri arasında Sultan 1’inci Abdulhamit’in fermanı da bulunuyor.



Müzayedeki diğer dikkat çekici parça II’nci Mahmut’un, Kaçar hanedanı veliahtı Abbas Mirza’ya yazdığı 1817 tarihli mektup oldu. Tarihi mektup 25 binle 35 bin sterlin (yaklaşık 55 binle 77 bin lira),1560 tarihli İznik çinisi sürahi (60-80 bin sterlin), 18. yüzyılın ikinci yarısına ait yaldızlı bakır tombak (20-30 bin sterlin) ve 16’ncı Yüzyıl’ın ilk yarısına ait Kur’an-ı Kerim (30-50 bin sterline) satışa çıkarıldı.



Altın harflerle yazılan ayet

K?fi hat sanatı tarzında yazılmış Kur’an ayetleri ve Kuran-ı Kerim’lerin satışa çıkarıldığı müzayedede, özellikle 9’uncu Yüzyıl’da yazılan Bakara Suresi’ne ait ayet dikkat çekiyor. Altın harflerle yazılmış ayetin çıkış fiyatı 470 bin dolar (680 bin TL). Sotheby’s’in yarın düzenleyeceği ve Osmanlı eserlerinin ağırlıkta olduğu bir başka İslam eserleri müzayedesindeyse Kanuni Sultan Süleyman için hazırlanan almanak göz kamaştırıyor. Seyyid Ahmet İbn-i Mustafa tarafından hazırlanan almanak, padişahın yıldız haritasını, burçları ve önemli günleri içeriyor.

Osmanlı’da az bilinen ama hemen hemen her padişahın büyük önem verdiği bu almanaklarda yer alan zodyak yıldız haritası, padişahın hangi ay neleri yapması ve yapmaması gerektiğini öğütleyen burç yorumlarını da içeriyor. Eser, 79 bin dolardan (114 bin TL) satışa sunuldu.



"Türkler kendi miraslarına önem veriyor"

Christie’s İslam Sanatları Bölümü Başkanı William Robinson, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada,Osmanlı döneminin tarihi önemine dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Ticari olarak da bizim için bu müzayede önemli çünkü Türkler kendi miraslarına çok önem veriyor. Türkiye’de, bu eserleri satın alıp ülkeye geri götüren çok iyi bir müşteri profilimiz var. Bu profil gittikçe daha da büyüyor."







