-KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLEN 2 ÇOCUK SUYA GİRMEMİŞ DİYARBAKIR (A.A) - 10.11.2010 - Diyarbakır-Elazığ karayolunun Üçkuyular mevkisinde yağmur sularının oluşturduğu su birikintisine giren 4 çocuktan 2'sinin, diğer iki çocuğun çırpındığını görünce korkarak sudan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine, arama çalışmalarına son verildi. Yetkililer, öğle saatlerinde evlerinin yakınındaki yağmur sularının biriktiği suya girmek isteyen yaşları 4 ile 7 arasında değişen Ahmet Eşme, Serkan Eşme, Furkan Eşme, Süleyman Eşme, Onur Ağaç ve Enes Aslan'ın elbiselerini çıkardığını belirterek, şunları kaydetti: ''Daha sonra çocuklardan Furkan Eşme, Ahmet Eşme, Enes Aslan ve Serkan Eşme suya girmiş, Onur Ağaç ile Süleyman Eşme su kenarında beklemeye başlamış. Bu sırada Ahmet ile Furkan'ın suda çırpındığını görerek korkan Enes Aslan ve Serkan Eşme sudan çıkıp kenarda bekleyen Onur ve Süleyman ile birlikte koşarak olay yerinden uzaklaşmış. Görgü tanıkları ilk anda suda 4 çocuğu gördüğü için suda kaybolanların sayısı 4 olarak belirtilmişti. Bunun üzerine arama çalışmalarına başlanmıştı. Onur'un durumu ailesine anlatması üzerine olay ortaya çıktı. Suda sadece Ahmet ile Furkan kaybolmuş. Bu 2 çocuğun cesedi de zaten çıkarılmıştı. Kayıp çocuğun olmadığının belirlenmesi üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.'' Cesetlerin otopsi için Diyarbakır Devlet Hastanesinin morguna gönderildiği bildirildi.