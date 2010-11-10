T24 LogoT24 Logo
Gündem

KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLEN 2 ÇOCUK SUYA GİRMEMİŞ DİYARBAKIR (A.A)

10 Kasım 2010 18:52

-KAYIP OLDUĞU BİLDİRİLEN 2 ÇOCUK SUYA GİRMEMİŞ DİYARBAKIR (A.A) - 10.11.2010 - Diyarbakır-Elazığ karayolunun Üçkuyular mevkisinde yağmur sularının oluşturduğu su birikintisine giren 4 çocuktan 2'sinin, diğer iki çocuğun çırpındığını görünce korkarak sudan çıktığı belirlendi. Bunun üzerine, arama çalışmalarına son verildi. Yetkililer, öğle saatlerinde evlerinin yakınındaki yağmur sularının biriktiği suya girmek isteyen yaşları 4 ile 7 arasında değişen Ahmet Eşme, Serkan Eşme, Furkan Eşme, Süleyman Eşme, Onur Ağaç ve Enes Aslan'ın elbiselerini çıkardığını belirterek, şunları kaydetti: ''Daha sonra çocuklardan Furkan Eşme, Ahmet Eşme, Enes Aslan ve Serkan Eşme suya girmiş, Onur Ağaç ile Süleyman Eşme su kenarında beklemeye başlamış. Bu sırada Ahmet ile Furkan'ın suda çırpındığını görerek korkan Enes Aslan ve Serkan Eşme sudan çıkıp kenarda bekleyen Onur ve Süleyman ile birlikte koşarak olay yerinden uzaklaşmış. Görgü tanıkları ilk anda suda 4 çocuğu gördüğü için suda kaybolanların sayısı 4 olarak belirtilmişti. Bunun üzerine arama çalışmalarına başlanmıştı. Onur'un durumu ailesine anlatması üzerine olay ortaya çıktı. Suda sadece Ahmet ile Furkan kaybolmuş. Bu 2 çocuğun cesedi de zaten çıkarılmıştı. Kayıp çocuğun olmadığının belirlenmesi üzerine arama çalışmaları sonlandırıldı.'' Cesetlerin otopsi için Diyarbakır Devlet Hastanesinin morguna gönderildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24